Weiß noch immer nicht, wo er nächstes Jahr im Cockpit sitzt. Foto: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa.

Suzuka Die Formel-1-Zukunft von Nico Hülkenberg ist weiter ungeklärt. Der Rheinländer muss Renault am Saisonende nach dann drei Jahren verlassen.

„Es gibt noch keine Neuigkeiten“, sagte der 32-Jährige am Rande des Grand Prix von Japan in Suzuka. Man müsse noch „ein wenig länger warten“. Hülkenberg versicherte, dass die Formel 1 das sei, was er liebe, „das ist meine Leidenschaft“.