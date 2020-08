Motorsport : Frentzen: Formel E könnte die Formel 1 ablösen

Die Motorsport-Königsklasse der Zukunft? Die Formel E in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Der frühere Formel-1-Pilot Heinz-Harald Frentzen ist davon überzeugt, dass die Formel E einmal die Formel 1 ablösen wird.

„Wir befinden uns im Moment in einer Übergangssituation, in der die Traditionalisten, in England sagt man Petrolheads (Benzinköpfe), noch sehr starken Einfluss haben auf die Gestaltung des Motorsports. Aber das wird sich mit den Jahren ändern“, sagte der 53 Jahre alte Mönchengladbacher im Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.