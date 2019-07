Besuch auf dem Norisring : Fürst Albert Gast bei der DTM – Berger schwärmt von Monaco

Am Samstag noch beim Tour-Start in Brüssel mit Eddy Merckx (l), am Sonntag im Frankenland: Fürst Albert II. von Monaco. Foto: Kristof Van Accom/BELGA.

Nürnberg Am Samstag noch beim Tour-de-France-Start in Brüssel, am nächsten Tag schon im Frankenland: Fürst Albert II. von Monaco beehrt am heutigen Sonntag das Deutsche Tourenwagen Masters am Norisring und beflügelt Träume von einem Rennen im Fürstentum.

„Monaco wäre in der Tat eine gute Geschichte“, sagte DTM-Chef Gerhard Berger am Samstagabend nach dem siebten Saisonrennen der DTM auf dem bisher einzigen Straßenkurs der Serie in Nürnberg.

Für den früheren Formel 1-Piloten würde damit ein Wunsch in Erfüllung gehen. Außerdem hat der Österreicher Kontakte aus seiner aktiven Zeit zu den Monegassen. „Ich habe einen relativ guten Draht dorthin. Vielleicht bringt man irgendwann mal einen Fuß in die Tür“, sagte Berger in einer Journalistenrunde.

Stadtkurse stehen in der Gunst der DTM-Piloten recht weit oben. Sowohl Samstag-Sieger René Rast als auch Audi-Markenkollege Nico Müller aus der Schweiz sind Freunde von Kursen, auf denen sich sonst der Verkehrsalltag abspielt. Der Kanadier Bruno Spengler titulierte den Norisring gar als das „geilste Rennen in der Saison überhaupt“.