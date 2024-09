Motorsport Porsche-Triumph und eine Träne für Karin

Spektakuläre historische Autos, eine faszinierende Strecke, ein wunderbarerer Altweibersommer einen Tag vor dem offiziellen Herbstbeginn. Und dennoch ein bleierner Schleier der Trauer über den Verlust nicht nur einer der führenden Köpfe der Youngtimer Trophy, sondern deren gute Seele. Die 71. Auflage des traditionsreichen 1000-km-Rennens am Nürburgring bot eine seltsame Melange an Emotionen an der Nordschleife.