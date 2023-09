Zwischen Bullen und Boliden Warum Gerhard Berger und David Coulthard den Nürburgring lieben

Er gilt als derjenige Formel-1-Pilot, der nie Weltmeister war und dennoch am meisten verdient hat. Als gewiefter Geschäftsmann, der seine früheren Erfolge auf der Rennstrecke konsequent vermarktet hat. Als DIE österreichische Formel-1-Legende schlechthin. Und als jemand, der sich vor nix scheut. Motorsportdirektor bei BMW. Mitbesitzer des Formel-1-Rennstalls Toro Rosso. Bis vergangenes Jahr Chef der ITR, die die weltweit bedeutendste Tourenwagenserie, die DTM, ausrichtete. „Nebenbei“ Mehrheitseigentümer eines Logistik-Unternehmens, das seinen Namen trägt. Eigentlich könnte der Mann in einem Alter, in dem andere längst den Vorruhestand genießen, damit doch ausgesorgt und sich aufs Altenteil zurückgezogen haben. Sollte man meinen.