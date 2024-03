Rallye-Auftakt Rallye-Auftakt: Griebel/Braun vorn

Viermal Skoda Fabia (zweimal RS, zweimal R5) auf den ersten vier Plätzen. Dazu ein (erwarteter) Sieg des Deutschen Meisters Marijan Griebel mit Co. Tobias Braun aus Hahnweiler im Hunsrück und eine Vielzahl von Teilnehmern von Mosel, Eifel und Hunsrück, die zum ersten Mal im neuen Jahr die „Schlappen“ auf die Wertungsprüfungen setzten. Die 45. Auflage der mit vielen Prädikaten ausgestatteten Rallye Kempenich am Rande der Vulkaneifel war auch in diesem Jahr ein gelungener Auftakt in die neue Rallye-Saison.