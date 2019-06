Formel-3-Talent : Hohe Ziele: Sophia Flörsch will in die Formel 1

Hat ambitionierte Ziele: Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch. Foto: Luca Bruno/AP.

Leipzig Sophia Flörsch hat klare Vorstellungen von ihrer Rennsport-Zukunft.

In einem Interview sagte die 18-Jährige dem Online-Portal „t-online“ auf die Frage, wo sie sich in fünf Jahren sehe: „In fünf Jahren sehe ich mich in der Formel 1.“ Die Münchnerin tritt in dieser Saison in der Formel 3 Regional an und belegt nach zwei Rennwochenenden den siebten Gesamtrang.

Natürlich könne man den Weg in die Motorsport-Königsklasse nicht planen, räumte Flörsch ein. Durch den schweren Unfall im November vergangenen Jahres in Macau, bei dem den Bruch eines Nackenwirbels erlitten hatte, sei das aktuelle Jahr auch nicht so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt habe, sagte sie. „Eigentlich hätte ich jetzt schon die internationale Formel 3 fahren können“, meinte Flörsch. Ihr sei nur wichtig, dass sie es als ausgebildete Rennfahrerin in die Formel 1 schaffe.