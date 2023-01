Legendäre Rallye : Dakar: Klausener feiert Tagessieg in seiner Klasse

Der Klausener Dennis Zenz und Seth Quintero unterwegs in den Dünen bei der Rallye Dakar. Foto: Red Bull Content Pool

RUB-AL-CHALI Motorsport: Klausener Dennis Zenz und Seth Quintero vor schweren Schlussetappen.

Mit einer sehr guten Ausgangsposition gehen der Klausener Navigator Dennis Zenz und sein US-amerikanischer Pilot Seth Quintero in die entscheidende Phase der 45. Auflage der Rallye Dakar. Der 32-jährige Rallyeprofi und sein 20-jähriger Teamkamerad aus dem Red Bull Off-Road Junior Team USA konnten die zehnte von insgesamt 14 Etappen der Wüstenrallye mit insgesamt 5500 Kilometer Wertungsabschnitten als Sieger ihrer T3-Kategorie abschließen. In der T3-Gesamtwertung liegen sie immer noch auf dem dritten Rang.

„Wir haben das Tempo auf dieser Etappe noch einmal etwas angezogen und Glück gehabt, dass wir keine technischen Probleme hatten. Aber die beiden nächsten Tage werden sehr hart sein“, blickte Zenz nach einer harten, 114 Kilometer langen Solofahrt ausschließlich über Dünengelände voraus, nachdem die Beiden in ihrem Can-Am-Boliden das Biwak erreicht hatten. „Auf den beiden großen Marathon-Prüfungen vor dem Abschluss am Sonntag ist keine Lkw-Assistenz erlaubt. Es geht wieder ausschließlich über Dünengelände und tiefen Sand in den beiden nächsten Tagen.“

Das Ziel für Freitag und Samstag, das sich das Duo gesetzt hat, formulierte Zenz eindeutig: „Wir wollen alles tun, um die beiden Führenden in unserer Kategorie zu jagen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich die Rallye entscheiden wird. So oder so. Vor allem aber wollen wir mit unserem Can-Am den Platz auf dem Podium verteidigen.“