„Lady im Dreck“ statt „Lady in black“ Wenn der Islek bebt, ist Autocross in Krautscheid

Krautscheid · Kommendes Wochenende zeigen die Leute in der nordwestlichen Eifel im Dreieck Deutschland/Luxemburg/Belgien, was „Anpacken“ heißt. Was es damit auf sich hat.

03.10.2024 , 14:30 Uhr

Uriah Heep in der Islek-Version: „Lady im Dreck“ statt „Lady in Black“. Foto: Jürgen Braun

Von Jürgen Braun