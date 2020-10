WM-Rennen in Le Mans : Marcel Schrötter fährt in Klasse Moto2 in die Top Ten

Fuhr beim Rennen in Le Mans in die Top Ten: Marcel Schrötter. Foto: Theo Karanikos/ZUMA Wire/dpa

Le Mans Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Frankreich Zehnter in der Moto2-Klasse geworden. Der 27 Jahre alte Bayer zeigte vor 5000 Fans an der Strecke von Le Mans ein solides Rennen, konnte aber nicht an die Top-Platzierungen der Vorwochen anknüpfen.

Nach 25 Runden hatte er 35 Sekunden Rückstand auf Sieger Sam Lowes aus Großbritannien. Zweiter wurde der Australier Remy Gardner. Der Sohn von Ex-Weltmeister Wayne Gardner setzte sich in der vorletzten Kurve gegen den Italiener Marco Bezzecchi durch.

In der Meisterschaft rückte die Spitze enger zusammen. Der WM-Führende Luca Marini aus Italien sammelte als 17. keine Punkte, verteidigte aber den ersten Platz. Schrötter liegt nach zehn Rennen auf der elften Position.