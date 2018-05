später lesen Ex-Formel-1-Pilot Massa fährt nächste Saison in Formel E FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa fährt in der kommenden Saison in der Formel E. „Ich bin sehr glücklich, dass eine neue Phase in meiner Karriere beginnt“, teilte der Brasilianer auf Twitter mit. dpa