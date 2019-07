Wunschziel: Formel 1 : Mick Schumacher dankbar für Tipps von Vettel

Berlin Mick Schumacher stören die ständigen Vergleiche mit Vater Michael nicht.

Er selbst orientiert sich auf seinem Weg Richtung Formel 1 auch am Rat von Sebastian Vettel. Mit dem Ferrari-Star unterhalte er sich „übers Rennfahren, aber auch über private Dinge. Da war schon mal der eine oder andere Tipp dabei. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Schumacher, der selbst in der Nachwuchsakademie von Ferrari ausgebildet wird.

In dieser Saison fährt der Formel-3-Europameister für das Prema-Powerteam in der Formel 2, der höchsten Nachwuchskategorie der Motorsport-Königsklasse. Auch wenn sein sportliches Jahr bislang ziemlich durchwachsen verlief, hält er an seiner Hoffnung auf einen Aufstieg in die Formel 1 und ein Cockpit bei Ferrari fest. „Im Endeffekt bin ich mit dem Traum aufgewachsen, in diesem roten Auto zu sitzen. Und dieser Traum hält an“, sagte Mick Schumacher.