Formel 2 : Mick Schumacher Dreizehnter in Silverstone-Qualifikation

Nur auf Rang dreizehn in der Qualifikation für das Formel-2-Rennen in Silverstone: Mick Schumacher. Foto: David Davies/PA Wire.

Silverstone Mick Schumacher hat in der Qualifikation zum Formel-2-Rennen in Silverstone am 13. Juli den 13. Platz belegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher benötigte in England 1:39,227 Minuten für seine schnellste Runde auf dem 5,891 Kilometer langen Kurs. Der Formel-3-Europameister im Prema-Rennwagen hatte mehr als eine Sekunde Rückstand auf die Spitze. Die Pole Position in Großbritannien sicherte sich der 20 Jahre alte Chinese Guanyu Zhou.