Formel 2 : Mick Schumacher scheidet mit Motordefekt in Monza aus

Schied in Monza aus: Mick Schumacher. Foto: Luca Bruno/AP.

Monza Mick Schumacher ist beim Formel-2-Rennen am Samstag in Monza vorzeitig ausgeschieden. Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher musste seinen Prema-Rennwagen in der 20. Runde in der Box abstellen.

Der Motor machte Probleme.