Grand Prix von Spanien : Moto2-Pilot Schrötter stürzt - Sieg an Italiener Marini

Jerez Der Neustart in die Motorrad-WM endet für Marcel Schrötter unglücklich. Der Bayer stürzt in Jerez beim ersten Moto2-Rennen nach der Corona-Pause. Auch MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat Pech und landet im Kiesbett.

Die extreme Hitze in Südspanien erschwerte allen Fahrern die Arbeit enorm. Bei über 50 Grad Celsius Asphalttemperatur stießen die Reifen nicht nur an Schrötters Maschine an ihre Grenzen. Der Italiener Luca Marini holte sich bei der Hitzeschlacht in Andalusien auf einer Kalex den Sieg. Sein japanischer Marken-Kollege Tetsuta Nagashima verteidigte mit Platz zwei die WM-Führung. Er hatte den bislang einzigen Lauf des Jahres am 8. März in Doha in Katar gewonnen.