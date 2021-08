Grand Prix der Steiermark : Moto2-WM in Österreich: Schrötter Zehnter

Spielberg Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix der Steiermark als Zehnter ins Ziel gefahren.

„Ein zehnter Platz ist okay, aber wir werden alles geben, damit wir in einer Woche weiter vorne landen“, sagte Schrötter. „Auf jeden Fall haben wir heute wichtige Punkte mitgenommen und sogar auf den vierten Gesamtrang aufgeholt. Da tut es nichts zur Sache, dass wir in der Tabelle eine Position zurückgerutscht sind.“ Der Landsberger korrigiert sein Saisonziel und will jetzt unter die ersten fünf Fahrer kommen.