Motorrad-Piloten in Thailand erfolglos

Deutschlands Motorrad-Asse hatten beim Großen Preis von Thailand nichts zu bestellen. dpa

Moto3-Pilot Philipp Öttl aus Bad Reichenhall belegte beim ersten WM-Lauf auf dem Chang International Circuit in Buriram Platz 13 und kam damit wenigstens noch in die Punkteränge. Für Moto2-Pilot Marcel Schrötter lief es noch schlechter. Der 25 Jahre alte Pflugdorfer stürzte in der ersten Runde und schied aus.

Das Rennen in der Moto3-Klasse endete mit einem Crash in der Schlussrunde. Der Italiener Enea Bastianini stürzte und riss seinen Landsmann Marco Bezzecchi mit, der so die Gesamtführung verpasste. Der Tagessieg ging in Fabio Di Giannantonio ebenfalls an einen Italiener. Jorge Martin aus Spanien reichte Rang vier, um Platz eins in der WM-Wertung zu behaupten.

In der Moto2 bleibt Francesco Bagnaia das Maß der Dinge. Der 21 Jahre alte Italiener feierte seinen siebten Saisonsieg und baute die Führung in der Gesamtwertung aus. Bagnaia hat vier Rennen vor Schluss 28 Punkte Vorsprung vor dem Portugiesen Miguel Oliveira.

Noch klarer sind die Verhältnisse in der MotoGP-Klasse. Titelverteidiger Marc Marquez (Spanien) setzte sich in der dramatischen Schlussphase des Rennens vor seinem ärgsten Rivalen Andrea Dovizioso (Italien) durch. Der viermalige Weltmeister in der Königsklasse geht nun mit einem fast uneinholbaren Vorsprung von 77 Punkten auf Dovizioso in die ausstehenden WM-Läufe.

