Nürburgring Welch ein Tag: Tutti bene, Valentino

Vor mittlerweile fast zwei Jahrzehnten, genauer gesagt 2006, schuf der internationale Motorsportverband FIA eine neue Rennserie für Gran-Turismo-Fahrzeuge. Adaptiert an das Regelwerk des 24h-Rennens von Le Mans sollten Fahrzeuge der Rennserie GT3 technisch auf das gleiche Leistungsniveau angeglichen werden. Seitdem dominieren Boliden dieser Kategorie in vielen Serien, oft Cups, Trophy und Trofeo genannt, die europäischen Rennstrecken. So auch bei der in Sprint-Cup und Endurance-Cup unterteilten GT3 World Challenge Europe am Wochenende auf dem Nürburgring. Deren Zugpferd ist allerdings ein Mann, der sich auf einem völlig anderen Feld des Motorsports einen Namen gemacht hat: einen wie kein Zweiter. Ein Tag mit Valentino Rossi.