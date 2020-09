Saison-Premiere vor Fans : Motorrad-WM: Italiener jubeln, Deutsche gehen leer aus

Misano Erstmals fährt die Motorrad-WM seit der Coronavirus-Zwangspause wieder vor Zuschauern: Die italienischen Fahrer beflügelt das zu Spitzenleistungen, die Deutschen holen dagegen keinen einzigen Punkt.

Die heimischen Fahrer beim Grand Prix von San Marino haben die von den italienischen Behörden zugelassenen 10.000 Fans pro Veranstaltungstag hingegen beflügelt. Während sich die Italiener am Sonntag in Misano sowohl in der MotoGP als auch in der Moto2 eindrucksvolle Siege sicherten, enttäuschten die deutschen Asse und blieben diesmal ohne WM-Punkte.