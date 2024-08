Motorsport in der Eifel Ohne die Oranje-Freunde geht nix bei der „Oberehe“

Auf in die zweite Jahrhundert-Hälfte der „Oberehe“! Die renommierte Rallye des rührigen Motorsportsclubs Oberehe, die seit vielen Jahren im größeren Hillesheim eine Bleibe als Start, Service und Zielpunkt gefunden hat, ist am kommenden Samstag wieder der Schauplatz einer überregionalen Veranstaltung mit insgesamt 150 Startern aus sieben Nationen. Was die Oberehe jedoch so einzigartig macht, sind nicht nur hochrangige Prädikate wie beispielsweise der angesehene DMSB Rallye Cup, sondern das ungewöhnliche internationale Flair.