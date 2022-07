Motorsport : Lokalmatador Marijan Griebel gewinnt Rallye Mittelrhein in Wittlich (Fotos)

Wittlich Sieg! Der zweifache Deutsche Rallyemeister und amtierende Titelträger Marijan Griebel aus Hahnweiler im Hunsrück hat einen „Heimsieg“ eingefahren. Der Lokalmatador gewinnt am Samstag im Citroen C3 Rallye2 die „Rallye ADC Mittelrhein“.

„Heimsieg“ für Lokalmatador Marijan Griebel aus Hahnweiler im Hunsrück: Der zweifache Deutsche Rallyemeister und amtierende Titelträger hat den Sieg eingefahren. Er gewann am Samstag im Citroen C3 Rallye2 nach insgesamt 12 Etappen über 144 Kilometer in den Weinbergen an der Mosel, im Salmtal und in der südlichen Vulkaneifel die erstmals ausgetragene „Rallye ADC Mittelrhein“, den vierten von sieben Läufen zur Deutschen Rallyemeisterschaft.