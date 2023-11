Motorsport „Zak“: Ein ganz Großer verlässt die Motorsportbühne

Geboren in und als Kind geflüchtet aus Ostpreußen. In der Region Eifel/Ahr heimisch geworden. Als Unternehmer, der Visionen nicht scheute, sondern sie umsetzte und die „große“ Motorsport-Welt als Privatmann aufmischte, sich vor niemandem gefürchtet: So hatte sich der Mann mit den markanten, silber-weißen Haaren über Jahrzehnte einen Namen gemacht. Den Herrn mit dem Allerwelts-Namen Erich Zakowski kannten nur Wenige. Doch er hinterließ der Welt mehr als nur dessen erste drei Buchstaben: „Zak“. Mit seinem Unternehmen Zakspeed einem Synonym für sportlichen Erfolg, aber auch für Liebe zur Heimat, zu „seinem“ Nürburgring, setzte er sich schon zu Lebzeiten an die Pole-Position des regionalen, nationalen und weltweiten Motorsports.