Saison 2024 startet Die „Grüne Hölle“ soll grüner werden: Über die Zukunft und die diesjährigen Highlights am Nürburgring

55 Publikumsveranstaltungen, 1,7 Millionen Besucher von Januar bis Dezember auf einer Veranstaltungsfläche von 33.500 Quadratmetern. 1000 Hotelbetten, 16 Wochen Test- und Entwicklungsstrecke eines Industriepools von 40 Herstellern und Zulieferern. Und schließlich noch auf Platz fünf der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Die Zahlen, die der Nürburgring am gestrigen Mittwoch auf seiner Jahrespressekonferenz vorlegte, waren beeindruckend. Und wenn es nach dem Willen aller Beteiligten geht, soll es auch in diesem Jahr, in dieser Saison, die am kommenden Samstag beginnt, weiterhin nur eine Richtung geben: nach oben.