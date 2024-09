Faszination Motorsport Zauber an der Antriebswelle: Zehn Minuten statt drei Tage

Motorsport fängt ganz unten an der Basis an. Mit Leuten, die mit Sachverstand an ihre Leidenschaft herangehen und ihr Herz auf der Strecke, und wenn nötig, auch in der Box lassen. In kürzester Zeit werden dort vor allem bei den auf dem Ring dominierenden Langstreckenrennen oft in Teamarbeit Leistungen vollbracht, die in der Kürze der Zeit für nicht Eingeweihte schier unglaublich klingen. So wie beim Team Köppen Motorsport aus Bitburg, das während des Langstreckenklassikers 1000-km-Rennen am Samstag ein schon verloren geglaubtes Auto in Rekordzeit wieder rennfähig machte. Die ganze Geschichte auf einen Blick.