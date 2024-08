Motorsport Mal halb tot, mal Formel 1 mit Dach: Die Geschichte der DTM auf den Nürburgring

Mal hochgelobt und von Zehntausenden an den anspruchsvollsten Rennstrecken im In- und Ausland bejubelt als „Formel 1 mit Dach“. Dann nach Jahren des Miss-Managements, des Ausstiegs großer Hersteller aus der Serie so gut wie auf dem automobilen Sterbebett. Und schließlich kurz vor dem letzten Atemzug von einem österreichischen Hasardeur auf der Strecke und am Verhandlungstisch reanimiert. Jetzt mit neuen Marken, neuem Reglement und neuem Rechte-Inhaber wieder mehr als nur eine unter Vielen auf der Rundstrecke.