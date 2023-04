Zum ersten Mal seit Michael Schumacher Formel-1-Rückkehr auf der Nordschleife für dieses Jahr angekündigt

Dass sich ein Formel-1-Rennwagen über die Nordschleife bewegt, sollte von da an ein äußerst seltenes Schauspiel werden. Umso legendärer war das Ereignis, das sich vor rund zehn Jahren an gleicher Stelle abspielte. Michael Schumacher, gerade erst in Motorsport-Rente gegangen, stieg noch einmal für einen Show-Run in seinen Mercedes, um die 20 Kilometer lange Strecke zu umrunden. Auch für den Hersteller mit dem Stern war es ein großer Moment, denn an diesem Tag fuhr „der erste Silberpfeil auf der Nordschleife seit 1954“, wie Mercedes erklärte. Ein großes Stück Motorsport-Geschichte abseits des Renngeschehens.