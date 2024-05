Motorsport Wo Leidenschaft und Liebe zum Oldtimer-Motorsport zählen: Nürburgrig Classic und 24h Classic

Historischer Motorsport ist nicht nur der Oldtimer Grandprix. Und nicht nur das 1000-Kilometer-Rennen. Mit den Nürburgring Classic und dem 24h Classic stehen an den beiden kommenden Wochenenden zwei Events im historischen Motorsport an, bei denen auch Freunde des historischen Motorsports aus der Region mit eigenen Fahrzeugen an den Start gehen werden.