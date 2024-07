Motorsport-Comeback Vater und Sohn: Ralf und David Schumacher starten gemeinsam am Nürburgring

Nürburgring · Ralf Schumacher kehrt zurück hinters Lenkrad beim DTM Prototype Cup Germany am Nürburgring. Auch sein Sohn David tritt in dem Cup an. Wann die beiden Schumachers zu sehen sind und was den Cup so besonders macht.

31.07.2024 , 10:14 Uhr

Ralf Schumacher (49) tritt bald beim DTM Protoype Cup Germany an. Foto: dpa/Erwin Scheriau