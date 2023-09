Superstars in der Eifel Formel-1-Spektakel am Nürburgring – Zehntausende kommen zum Mega-Event (Fotos)

Es gibt Dinge, die muss man einfach live erleben. Das denken sich jedenfalls der Nürburgring und Red Bull. Der Getränkehersteller bringt ein außergewöhnliches Event in die Eifel. Am Samstag, 9. September, kommen echte Superstars an den Nürburgring, um etwas zu tun, das es so schon lange nicht mehr gegeben hat. Moderne Formel-1-Wagen der letzten Jahre werden über die legendäre Nordschleife rasen.