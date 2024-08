Motorsport am Nürburgring Oldtimer-Grandprix 2024: Von röhrenden Biestern mit mehr als 800 PS

Welch ein Start in die zweite Jahrhundert-Hälfte von Europas größtem Event des historischen Motorsports. Bei „Kaiserwetter“ in der Eifel mit strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel ließen sich Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern am Wochenende von der 51. Auflage des Oldtimer-Grandprix auf dem Nürburgring hinreißen. Dass bei allem Hang zur Nostalgie, zu Technik, Formen und Fahrern aus zehn mal zehn Jahren Motorsport der Wandel auch vor einem solchen geschichtsträchtigen Event nicht haltmacht, war nur eine der vielen Komponenten dieses mitreißenden Festes der internationalen Historien-Szene des Rennsports.