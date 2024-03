Aktueller Kalender Autos, Mopeds, Baumaschinen: Ein Überblick über die Oldtimer-Treffen in der Region Trier

Region · Lust und Liebe zum gepflegten Altblech sind in Hunsrück und Eifel, an Mosel und Saar ungebrochen. Viele Frauen und Männer erfüllen sich im fortgeschrittenen Alter ihren Jugendtraum auf Rädern. Bei zahlreichen Veranstaltungen, in deren Mittelpunkt Oldtimer stehen, wird dem Garagengold gehuldigt. Eine Übersicht über die diesjährigen Termine der Oldtimer-Treffen in der Region.

19.03.2024 , 10:57 Uhr

Im vergangenen Jahr kamen rund 400 Besucher zum Young- und Oldtimertreffen des Motor- und Touristikclubs Thalfang. Auch in diesem Jahr veranstalten sie wieder die markenoffene Veranstaltung. Foto: Jürgen C. Braun

Von Jürgen Braun