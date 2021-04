Motorsport : Quartararo gewinnt bei Marquez-Comeback - Schrötter 10.

Portimao/Portugal Der deutsche Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Europa-Auftakt der Moto2-WM in Portugal in die Top Ten gerast. Etwas mehr als 15 Sekunden trennten den Landsberger nach 23 Runden als Zehnten von Sieger Raul Fernandez aus Spanien.

Der als WM-Spitzenreiter nach Portimao gekommene Brite Sam Lowes stürzte bereits in der ersten Kurve. Der Australier Remy Gardner übernahm mit Platz drei die Führung in der WM-Fahrerwertung.

Zuvor hatte der Franzose Fabio Quartararo hat mit seinem Sieg in Portimao die Führung in der MotoGP-Wertung übernommen. Komplettiert wurde das Podium beim ersten Europa-Rennen der Saison 2021 durch den Italiener Francesco Bagnaia und Titelverteidiger Joan Mir (Spanien).

Ex-Weltmeister Marc Marquez nahm am Wochenende erstmals nach 265 Tagen verletzungsbedingter Abwesenheit wegen eines Oberarmbruches wieder an einem MotoGP-Rennen teil und wurde Siebter. Vorjahressieger Miguel Oliveira aus Portugal kam nach einem Sturz nicht in die Punkteränge. Auch der bisher in der Gesamtwertung führende Franzose Johann Zarco und Fan-Liebling Valentino Rossi aus Italien stürzten.