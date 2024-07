Ein wildes Wochenende Ralf Schumacher: Auf Familien-Triumph am Nürburgring folgt das Coming-out

Dort hat nämlich David Schumacher, Sohn von Ralf und Neffe von Michael Schumacher, einen Doppelerfolg gefeiert. Der 22-Jährige ist längst selbst zum Rennfahrer geworden und war zusammen mit Teamkollege Salman Owega in der Rennserie ADAC GT Masters am Start – also in der Internationalen Deutsche GT-Meisterschaft. Dort sprang für ihn am Samstag zunächst der erste Rennsieg der Saison heraus. Gleich darauf am Sonntag folgte dann der zweite Triumph. Doppelsieg am Nürburgring für Schumacher. Beim Klang dieser Worte kann man in der Eifel schon einmal nostalgisch werden.