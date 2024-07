Motorsport-Comeback Vater und Sohn: Ralf und David Schumacher starten gemeinsam am Nürburgring

Nun steigt Ralf Schumacher jedoch wieder selbst hinters Steuer beim DTM Prototyp Cup Germany am 16. bis 18. August am Nürburgring. Und das auch für sein eigenes Team US Racing. Mit dabei ist auch sein Sohn David Schumacher (22), welcher in seinen Erfolgen seinem Vater nacheifert. 2018 gewann er den Rookie-Titel in der ADAC als bester Neueinsteiger und fuhr bisher in der Formel 3, der DTM und momentan bei den ADAC GT Masters.