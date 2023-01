Motorsport : „Wichtig, mit einem guten Gefühl zu starten“

Selbst ist der Mann: Dennis Zenz legt vor dem Prolog Hand an den Can-Am T3. Foto: TV/Red Bull Content Pool

YANBU Die Red-Bull-Junior-Profis Dennis Zenz und Seth Quintero gehen nach dem Prolog als Zweite in die 5500 Kilometer lange Rallye Dakar.

355 Motorräder und Offroad-Fahrzeuge vom Leichtgewichts-Buggy über Batterie-Stromer bis hin zu schweren LKW. Dazu 603 Fahrer aus 23 Nationen: Das „Abenteuer Dakar“ 2023 hat an Silvester mit einem 13 Kilometer kurzen Prolog an der Küste des Roten Meeres zur Festlegung der Startpositionen begonnen. Am Neujahrstag folgte die erste Etappe über 368 Kilometer. Die 45. Ausgabe der ehemaligen „Rallye Paris – Dakar“ ist die vierte in Saudi-Arabien.

Mittendrin Dennis Zenz (32), gebürtig aus Klausen im Kreis Bernkastel-Wittlich. Der nun in Mainz lebende Motorsport-Profi bestreitet seine dritte „Dakar“ an der Seite des erst 20-jährigen US-Piloten Seth Quintero, der als „Wunderkind“ im Marathon-Sport gilt. Zenz‘ Aufgabe ist es, den Can-Am T3 des Red Bull Juniorteams in 15 Tagen im Renntempo sicher ans Ziel über 5500 Kilometer quer durch die arabische Halbinsel zu navigieren.

Mit dem Auftakt war Zenz am Sonntag nach der ersten Etappe zufrieden. Hinter ihrer RB-Kollegin Christina Gutierrez, die 2021 nach der 2001er Siegerin Jutta Kleinschmidt im Mitsubishi Pajero als erste Frau eine Dakar-Etappe gewann, brachten Quintero/Zenz ihren T3 im Red Bull Offroad Junior Team als Zweite in ihrer Kategorie ins Ziel. „Der Prolog dauerte zwar nur gerade mal knapp zehn Minuten, aber es ist immer schön, mit einem guten Gefühl in einen Wettbewerb zu starten. Die eigentliche Rallye aber beginnt erst morgen mit der 368 Kilometer langen Sonderprüfung auf Zeit“, sagte Zenz.

Die ersten „Duftmarken“ der Wüstenrallye setzten der zweimalige DTM-Champion Mathias Ek­ström (Schweden) und sein Co. Emi Bergkvist, die mit dem Batterie-elektrischen Audi RS Q e-tron E2 die Tagesbestzeit absolvierten und damit die erste Ergebnisliste der Dakar 2023 anführten. Nur eine Sekunde dahinter schloss Rallye-Rekordweltmeister Sébastien Loeb den Tag im BRX ab. Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux T1+ verpasste um eine weitere Sekunde zurück das Podium des Prologs nur um eine Winzigkeit.

