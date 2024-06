Rallye-Mittelrhein Roter Teppich zwischen Reben für den Rallyesport

Eifel, Mosel, Hunsrück und Saar sind Rallye-Land. Und das seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Wenn es noch eines Beweises für diese These bedurft hätte, dann ist er am Wochenende erbracht worden. Die dritte Auflage der Rallye ADAC Mittelrhein, in diesem Jahr der vierte von sieben Läufen zur Deutschen Rallyemeisterschaft, hatte am Samstag und Sonntag nicht nur die nationale Spitze dieser Form des Motorsports, sondern auch viele „Herzblut-Amateure“, in einer einzigartigen Art und Weise miteinander vereint.