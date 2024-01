Rallye Neuville gewinnt „Monte“-Schlacht

Zwei Piloten aus der Region schrieben den Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft 2024 zu großen Teilen mit. Der nur knapp hinter der Grenze in der deutsch-sprachigen Gemeinde Belgiens zwischen Prüm und St. Vith wohnende Thierry Neuville sicherte sich am Sonntag mit Co. Martijn Wydaeghe im Hyundai i20 N Rallye1 seinen zweiten Gesamtsieg bei der legendären Rallye Monte Carlo. Nach einer „Schlacht“ um Sekunden-Bruchteile gegen den neunfachen „Monte“-Sieger Sébastien Ogier (Frankreich/Toyota) triumphierte der 35-Jährige erst auf der abschließenden Power Stage am Sonntag über den Col de Turini.