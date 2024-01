Rallye Monte Carlo Die Mutter aller Rallyes startet in die WM-Saison 2024

Mit der „Mutter aller Rallyes“, der Rallye Monte Carlo, nur „Monte“ genannt, beginnt in dieser Woche vom 25. bis 28. Januar, die Weltmeisterschaftssaison 2024. In 13 Läufen, darunter auch die CER (Central Europe Rallye) mit Start und Ziel in Passau (31.10. – 03.11.) ist auch wieder ein Lauf auf deutschem Boden dabei. Auch in der Region Mosel/Eifel/Hunsrück/Saar hat diese besonders herausfordernde und publikumsträchtige Form des Motorsports einen hohen Stellenwert. Zum ersten Mal finden neben zahlreichen regionalen Veranstaltungen in diesem Jahr gleich drei Läufe zur Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) „vor unserer Haustür“ statt.