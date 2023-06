Griebel gewinnt Der Rallyesport lebt: Alles bleibt anders

Am Ende war alles (fast) so, wie man es aus den letzten 20 Jahren kannte, wenn die „große“ Rallye in der Region aufschlug. Nur eben eine Nummer kleiner. Die Fans strömten in (dieses Mal etwas kleineren) Scharen in die sonnen-überfluteten Hänge oberhalb der Mosel. Der Sieger war der Gleiche wie 2022: Marijan Griebel. Und für den Veranstalter ADAC Mittelrhein gab es Lob, weil mit dem Industriepark der Region Trier in Föhren ein Standort mit Zukunft gefunden worden ist.