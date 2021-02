Kostenpflichtiger Inhalt: TRIER : Was wird aus der Deutschland-Rallye?

Alte Zeiten: Der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb auf dem Trierer Innenstadtkurs „Circus Maximus“ im Jahr 2010. Ob die Deutschland-Rallye auch in Zukunft in der Großregion bleiben wird, ist ungewiss. Foto: picture alliance / dpa/Harald Tittel

TRIER Nach dem Rückzug des ADAC Saar als Organisator gibt es viele Optionen für einen deutschen Lauf zur Rallye-WM – auch Trier könnte noch mal in den Fokus rücken. Der ADAC in München schließt derzeit nichts aus und „arbeitet an Konzepten“.