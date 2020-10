DTM : Rast-Festspiele: Audi-Sieg auch in Zolder

Zolder Titelverteidiger René Rast hat die Führung in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen-Masters übernommen. Der 33-Jährige gewann am Samstag im belgischen Zolder und setzte mit dem dritten Erfolg nacheinander seine Siegesserie fort.

Rast schloss nahtlos an seine vor Fahrten am vergangenen Wochenende als, als der Mindener beide Rennen auf dem 3,977 Kilometer langen Kurs gewann. Dank seiner Pole Position am Samstag ergatterte der DTM-Champion von 2017 und 2019 neben den 25 Punkten für den Sieg drei weitere Zähler. Vor den drei letzten Rennen der Corona-Notsaison an diesem Sonntag in Zolder sowie auf dem Hockenheimring am 7. und 8. November hat Rast 277 Punkte und damit zehn mehr als Müller, Frijns kommt auf 262.