Nur Verstappen darf nicht Vettel, Schumacher und Lauda auf der Norschleife – Das erwartet Fans bei der Red Bull Formula Nürburgring

Neben den aktuellen Fahrern sind es wohl vor allem drei Namen, die Motorsport-Fans aufhorchen lassen. Zum einen ist das Gerhard Berger. Der Österreicher war ein Star der Formel 1 in den 1980er und 90er Jahren. Er holte in seiner Formel-1-Karriere zehn Siege für Ferrari, McLaren und Benneton. Er geht in einem 1995er F1-Ferrari an den Start.