Motorsport : Beim Heimspiel aufs Siegerpodest

ST WENDEL/TRIER Das Duo Griebel/Rath gewinnt die Saarland-Pfalz-Rallye und steuert nach diesem Erfolg auf seinen zweiten nationalen Titel zu. Hunsrücker Talent belegt Rang 17.

(jüb) Erster Saisonsieg in der Deutschen Rallyemeisterschaft in diesem Jahr – und das direkt vor der Haustür. Dazu einen großen Schritt in Richtung des zweiten Titels in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) nach 2018: Für Marijan Griebel (Hahnweiler) und Alexander Rath (Trier) hätte die Saarland-Pfalz-Rallye am Wochenende, der zweite Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft, nicht besser enden können. Nach insgesamt zwölf Wertungsprüfungen im nördlichen Saarland und an der Obermosel hatten die beiden im Citroën die Winzigkeit von 2,0 Sekunden Vorsprung vor Christian Riedeman/Lara Vanneste im Volkswagen Polo GTI R5.