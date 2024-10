Saisonfinale der Autocrosser Wildes PS-Rodeo zwischen Eifel und Ardennen

Die Saison in der Dreinationen-Meisterschaft der Autocrosser (Belgien, Luxemburg, Deutschland) ist beendet. Mit den Superfinal-Läufen am Sonntag auf der 850 Meter langen Natur-Rennstrecke in Krautscheid im nordwestlichen Dreiländereck ging diese spektakuläre Form des Motorsports zu Ende. Das prächtige Herbstwetter hatte am ersten Oktober-Wochenende noch einmal viele Zuschauer an den Rand der bestens präparierten Piste gelockt.

Foto: Jürgen Braun