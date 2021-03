Moto2-WM in Katar : Schrötter holt Platz acht, Bradl Elfter

Doha Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist mit einem soliden achten Platz in die neue WM-Saison gestartet.

Hinter dem Yamaha-Piloten komplettierten der Franzose Johann Zarco und Francesco Bagnaia aus Italien das Podium. Die beiden Ducati-Piloten setzten sich beim Sprint zur Ziellinie durch gegen Weltmeister Joan Mir (Suzuki) aus Spanien, der Vierter wurde. Bradl überquerte die Ziellinie 10,2 Sekunden nach dem Sieger. Er war als Ersatz für Ex-Weltmeister Marc Marquez am Start, der das Rennen verletzungsbedingt auslassen musste. Im zweiten WM-Lauf am wird er erneut für das Honda-Werksteam als Ersatzpilot antreten.

Zuvor hatte sich Lowes den Sieg beim Moto2-Auftaktrennen geholt und damit die Führung in der Weltmeisterschaftswertung übernommen. Der Australier Remy Gardner wurde Zweiter, Platz drei ging an den Italiener Fabio di Giannantonio. Am kommenden Wochenende findet auf der Rennstrecke in Doha das zweite Rennen der Saison statt, bevor der WM-Zirkus nach Europa weiter reist.