Formel-1-Fahrzeuge flitzen über die Nordschleife Triumphe, Dramen und Tragödien

NÜRBURGRING · Am Samstag kehrt die Formel 1 in „Show-Runs“ auf den Nürburgring zurück – Ein Blick auf die lange Geschichte der „Königsklasse des Motorsports“ in der Eifel

07.09.2023, 18:34 Uhr

Der fünffache Weltmeister Juan Manuel Fangio gewann 1954 das erste Rennen von Mercedes-Benz in der neu gegründeten Formel 1 im W196. Foto: Daimler AG/Archiv Jürgen Braun

Von Jürgen Braun

Die berühmt-berüchtigte Nordschleife sowie ab 1984 der neue Grandprix-Kurs und die Formel 1: Das ist eine lange, von dramatischen Rennen begleitete Liaison. Schon zu Zeiten der Mercedes-Benz Silberpfeile, der Auto Union, Bugatti und Maserati Rennwagen in den 1930er Jahren wurde der Grundstein gelegt für die späteren „Ring-Schlachten“ vor Hunderttausenden.