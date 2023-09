Vettel am Ring Show, Stunts und ein flammendes Plädoyer von Sebastian Vettel

So ein Wochenende hat der Ring seit vielen Jahren nicht mehr erlebt. Mehr als 60.000 Zuschauer am Samstag, davon über die Hälfte in der eigens errichteten Arena in der Müllenbachschleife beim Red Bull Formula Nürburgring. Dazu zweimal fünfstelliger Rekordbesuch bei den beiden Sechs-Stunden-Rennen der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NNS) am Samstag und Sonntag. Die ergeben addiert das zweite 12-Stunden-Rennen in der Geschichte der Serie.