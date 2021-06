ADAC 24-Stunden-Rennen : Ring frei“: Der Eifelkrimi am Nürburgring startet mit Wetterkapriolen (Fotos)

Foto: TV/Jürgen C. Braun 6 Bilder Start: ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Nürburgring 24 Stunden ohne Schlaf und unter härtesten Bedingungen für Mensch und Maschine - So geht es gerade am Nürburgring zu. Ein erster Eindruck von unserem Reporter vor Ort:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

„Ring frei“ zum größten Spektakel, das der Nürburgring in jedem Jahr kennt: Pünktlich um 15.30 Uhr am Samstagnachmittag führte Startfahrer Nicky Catsburg im Vorjahressieger-Auto, dem BMW M6 GT3, als Polesetter das Feld der insgesamt 120 Fahrzeuge auf die 25,378 Kilometer lange Kombination von Grandprix-Strecke und Nordschleife. Die 49. Auflage des ADAC TOTAL 24-Rennens in der Eifel ist gestartet. Der Eifelkrimi auf vier Rädern und mit leistungsstarken Motoren hat begonnen.

Und wie immer liegt ein prickelnder Hauch von Ungewissheit, Anspannung, Vorfreude, aber auch banger Erwartung in der schwülwarmen „Waschküche“ der nördlichen Vulkaneifel. Nachdem schon am Freitagnachmittag das Classic-Rennen wegen eines plötzlichen heftigen Gewittersturms hatte abgebrochen werden müssen, sind auch bis zum vorgesehenen Ende des Rennens am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr ähnlich heftige Witterungs-Kapriolen in der „Grünen Hölle“ nicht auszuschließen.

BMW, Lamborghini, Mercedes: Drei Marken auf den ersten drei Startplätzen nach dem Ausfahren des Qualifyings am Freitagabend zeigten, dass es auch in diesem Jahr ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen der gesetzten deutschen Premiummarken und der immer wieder hochgehandelten „Exoten“ geben wird. Erst auf Platz 8 folgt mit Frank „Stippi“ Stippler im R8 LMS der erste Audi-Renner. Der am weitesten vorn platzierte Porsche-Fahrer ist Julien Andlauer (Rutronik-Racing) auf Rang neun.

Unter den Top Ten befanden sich drei BMW M6, vier Mercedes AMG GT3, sowie jeweils ein Audi R8 LMS, ein Lamborghini Huracan und ein Porsche 911 GT3 R. Nachwuchspilot Nico Menzel (23, Kelberg) saß als Startfahrer auf Rang 15 im Porsche 911 GT3-R von Huber-Motorsport. Auf Rang 33 folgte der Bitburger Thomas Mutsch im optisch auffallendsten Auto dieses Rennens, dem neuen SCG 004C der Scuderia Cameron Glickenhaus.

„Wir sind froh, dass wir da weitermachen können, wo wir im Vorjahr aufgehört haben, nämlich ganz vorn“, sagte Startfahrer Nicky Catsburg, der von der Pole-Position des BMW M6 GT3 einigermaßen überrascht war. „Es war wirklich nicht einfach beim Top-Qualifying, aber genau dieses Paket bekommst Du eben, wenn Du zur Nordschleife fährst. Die erste Runde war nicht wirklich gut, weil noch sehr viel Wasser auf der Strecke stand, aber es hat dann doch funktioniert.“

Wie in jedem Jahr sind beim Saison-Höhepunkt in der „Grünen Hölle“ auch viele semi-professionelle Fahrer aus der Region in den einzelnen Klassen am Start. Für sie alle gilt in erster Linie eines: Mit den Tücken der Technik und der Witterung fertig werden, die Strapazen von 24 Stunden ohne Schlaf und unter härtesten Bedingungen für Mensch und Maschine überstehen. Und dann das Auto nach einer Nacht meist voller Zwischenfälle und 24 quälend langen Stunden heil ins Ziel bringen.