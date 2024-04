Zu Gast auf der Techno Classica in Essen Zwischen Ovali, Badewanne und der schönen Isabella

„Der Begriff Oldtimer hat sich gewandelt.“ - „Immer mehr junge Menschen sind an Oldtimern interessiert“ - „Die Preise in der Oldtimer-Szene steigen nicht mehr so rasant an wie noch vor Jahren“ - Wer das alles sagt? Leute, die es eigentlich wissen müssten. Ob sie recht haben? Davon haben wir uns zumindest teilweise überzeugen können – am ersten Tag der Weltklassikmesse „Techno Classica“, die noch bis am Sonntagabend in der Ruhrmetropole Essen geöffnet ist.