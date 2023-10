Motorsport am Nürburgring Titel Nummer vier für Eifeler Rennfahrer Philipp Leisen

Die Nummer eins bliebt auch im kommenden Jahr die Nummer eins: Neun Rennen, neun Klassensiege und ein Titel – gemeinsam mit seinen Teamkameraden Daniel Zils und Oskar Sandberg sicherte sich der Irreler Philipp Leisen am Samstag zum Abschluss der Serie wie im vergangenen Jahr den Titel als Meister der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft 2023. Der BMW 330i von Adrenalin Motorsport, das zum sechsten Mal in Serie das Championat von Europas größter Breitensportserie für sich entschied, war das Maß aller Dinge in seiner Klasse und damit letztendlich auch in der Gesamtwertung der Serie. „Wir lassen es heute ganz entspannt und locker angehen“, hatte Leisen noch vor dem Start zur „High-Noon-Zeit“ um 12 Uhr mittags versucht, den Druck etwas aus der Mannschaft zu nehmen. Denn schließlich hätte nach dem nicht immer leicht zu lesenden Reglement dem Adrenalin-Trio auch ein dritter Platz in der Klasse VT2-R+4WD nach acht vorangegangenen Siegen genügt, um den Titel ein zu fahren. Doch dann wurde es noch einmal spannend. Startfahrer Leisen kam in seinem ersten Turn in viel Verkehr, wollte kein Risiko eingehen und hielt den BMW lange Zeit auf Rang vier in der Klasse.